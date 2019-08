VIDEO: Iepenloftspul en expositie over markante Grouster Freerk Siekmans

Jantsje Poppinga en Gieneke Verhoeven hebben de expositie opgesteld in het museum in Grou. "Ik vind het een heel bijzondere man", zegt Verhoeven. "Een man waarvan ik blij ben dat daar nog aandacht voor is. Hij woonde helemaal alleen op een stukje land, in een kleine woonboot en hij redde zich daar fantastisch met het leven in de natuur. Het was een echte natuurman en hij had niemand eigenlijk nodig en geen materiaal nodig, zoals wij tegenwoordig gewend zijn." Poppinga voegt daar aan toe: "Hij was ook heel gastvrij. Als iemand bij hem kwam, had hij daar tijd voor om een praatje te maken."

De expositie is vanaf donderdag te zien in het museum Hert fan Fryslân in Grou en de première van het iepenloftspul is vrijdagavond.