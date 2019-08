Slaapkliniek Tjongerschans: aantal Friezen met slaapproblemen neemt toe

Slecht slapen kan leiden tot concentratieproblemen, een slecht zin of vergeetachtigheid. Uit een landelijke gezondheidsenquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat met name mensen van 24 jaar en ouder slaapproblemen hebben. In de enquête van 2018 geeft 25 procent toe dat ze slaapproblemen hebben, terwijl dat in 2017 nog 21 procent was.

Medische oorzaken zoals snurken en restless legs syndroom, oftewel onrustige benen, zorgen voor klachten. Mensen kunnen daarvoor worden behandeld, maar de oplossing hoeft niet altijd van het ziekenhuis te komen, aldus De Vries. Geen alcohol drinken en niet vet eten voor het slapengaan hebben een positief effect op de nachtrust. Een vast ritme en niet te lang en te laat naar een scherm kijken, kunnen de nacht ook een stuk aangenamer maken.