Verliezend partuur over de Frouljus PC: "Wij hebben terecht verloren"

Wel wat zuur

Verliezend partuurlid Imke van der Leest lacht wel na afloop. "Het is wel wat zuur, maar ze winnen en zijn duidelijk beter. Dan is het zo. We zaten op slot, te veel 'kwea' (kwaad), bij hen lukte alles. Ze waren foutloos."

Het is haar laatste Frouljus PC, want ze neemt afscheid. "Ik heb heel veel jaren gekaatst en het is nu ook weleens tijd voor iets anders. Het is wel goed zo, dit is niet de enige dat om dit seizoen goed te laten slagen. We doen goed mee."