Manon Scheepstra na winnen Frouljus PC: "Deze was voor opa"

En daarnaast moest Scheepstra ook weer even denken aan het 'gedoe' van eerder dit seizoen. De vraag was voor welke afdeling Scheepstra moest kaatsen: Huizum of Goutum? "Ik had maar één gevoel, cru gezegd: ik geef ze allemaal een dikke middelvinger en wij zorgen dat we hier winnen. En ik ga ook nog proberen het klassement te winnen.

Hele dag vertrouwen

Het was al vanaf het begin de dag van Scheepstra en haar partuur: "De hele dag hadden we enorm veel vertrouwen." En dat terwijl ze zondag in de finale van de generale nog verloren. "Toch hadden we een goed gevoel, het kon wat ons betreft niet misgaan. We konden er vandaag lekker ingroeien. Sjanet heeft de eerste twee omlopen opgeslagen, zodat ze er lekker inkwam. Daarna mocht ik zelf aan de bak en dat pakte ook top uit. En Ilse stond als een beest op te slaan. En onze coach Peter (Tolsma, red.) heeft er ook veel verstand van, dat geeft ons zoveel vertrouwen: Peter is erbij, dus het komt goed."