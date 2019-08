Ilse Tuinenga uitgeroepen tot koningin van de Frouljus PC

"De winst is binnen, vier uit vijf", lacht Ilse Tuinenga na afloop van de finale. Haar partuur is de hele dag geen seconde in gevaar geweest. "We wilden scherp zijn en hebben alle energie in deze partij gelegd, hier gaat het om. En dat we het dan met 5-1 afmaken, is dan helemaal super."

Het partuur kaatste tactisch, met wisselingen in het perk en aan de opslag. "We probeerden Nynke een beetje te ontregelen en dat pakte heel goed uit. Andersom probeerden zij dat ook, maar daar hadden wij veel minder last van. Het maakte me niet uit wie in het perk stond, ik sloeg diegene om."