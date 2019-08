VIDEO: 50 jaar spelweek Sparjebird

Spijkers slaan, balken doorzagen, pallets verven. Het zijn allemaal onderdelen van het hutten bouwen tijdens de spelletjesweek van Sparjebird. De week bestaat niet alleen uit het bouwen van hutten, de kinderen kunnen ook naar het theater, buikglijden en shampoo maken. De week in het natuurgebied tussen Hemrik en Beetsterzwaag wordt traditioneel gehouden in de week voordat de scholen weer beginnen. Deze keer is extra bijzonder, want het is de vijftigste editie van de spelweek.