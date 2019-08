Moet rol umpire bij IFKS skûtsjesilen veranderen?

Verplicht naar protestkamer

De verplichting voor de umpire om naar de protestkamer te stappen, heeft een goede reden volgens Kuipers. "Eerder was het: de umpire mag. Nu is het: de umpire moet. Dat is om te voorkomen dat het afwegingsmoment volledig bij de umpire ligt."

IFKS-scheidsrechter Jos Spijkerman heeft achteraf in de media uitspraken gedaan, dat hij er niet gelukkig mee was en het anders zou willen hebben. Kuipers: "Dat mag hij vinden en in de evaluatie zullen we het daar ook met hem over hebben. Maar voorlopig hebben wij daar nog geen mening over. Maar ik snap wel dat hij zegt: nu móet ik wat, terwijl ik dat eigenlijk liever niet doe, de schippers moeten dat doen. Jos vindt eigenlijk dat hij daar niet toe verplicht moet worden. Dus dat is een punt van discussie de komende jaren."

Meer umpires niet wenselijk

Volgens Kuipers heeft het ook geen zin om meerdere scheidsrechters aan te stellen, ook al valt het misschien niet mee voor één umpire om het hele wedstrijdveld te overzien. "Hij is niet aangesteld om alles te zien, maar om extra veiligheid te creëren. Dat is goed gelukt. Maar sluitend met nog meer umpires, dat moet je niet willen. Het blijft een spelletje van schippers onderling. Met drie, vier umpires op het water wordt het een soort verkeerstuin."