Fryslân Fêstlein: "Met mijn vader aan het werk op het garnalenschip"

Werken en vakantie vieren

"Het mooiste aan de week op de boot is de rust die je hebt", vervolgt Jessica haar verhaal. "Ik moet eigenlijk wel wat werken om onze vader met een aantal dingen te steunen, maar als het mooi weer is dan doe ik niet zoveel meer, hoor. Dan lig ik lekker in de zon op het dek. Eigenlijk ben ik een slechte werknemer", lacht Jessica. "Het mooiste aan dit werk is de vrijheid, maar ook de natuur en de omgeving zijn prachtig."

Jessica gaat al zo veel jaren mee, maar vindt het varen nog altijd mooi. "Vroeger lette ik eigenlijk weinig op de natuur, de vogels of het water", wijst ze naar haar foto. "Nu kijk ik mijn ogen uit en vindt het veel specialer dan toen. Dat is best wel raar, want in principe is het nog hetzelfde. Maar het doet me nu gewoon veel meer."

De familie vist meestal in de buurt van Ameland. "Dan zie je die vuurtoren daar staan, dat is altijd geweldig!"