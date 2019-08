Meindert Talma herdenkt Domela met een voorstelling met orkest en koor

De voorstelling 'De Domela Passie' van Meindert Talma wordt een audiovisuele productie met strijkorkest en koor. De première is op het festival Explore the North op 23 november in Leeuwarden. Talma maakt ook een tournee langs verschillende plaatsen. Ook komt er een album en een fotoboek van het project.

In Fryslân werd Domela gezien als 'ús ferlosser'. Talma groeide op in Surhuisterveen en maakte op de middelbare school een scriptie over de afkomst van Domela. Eerder maakte Talma ook muzikale levensverhalen over dammer Jannes van der Wal en kunstenaar H.N. Werkman.