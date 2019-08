Wedstrijdleider Jan Suierveld neemt afscheid van de Frouljus PC

Suierveld vertelt in het Kaatsmuseum in Franeker over het dameskaatsen. "Toen het museum er kwam was ik vrijwilliger, ik ben niet meteen bij de inrichting betrokken geweest. Maar er hangen mooie dingen. Zo is hier een foto met negen vrouwen uit 1989." De foto is volgens Suierveld genomen op een cruciaal moment wat het vrouwenkaatsen betreft.

"Die vrouwen hebben toen in de pauze van de PC een demonstratie gegeven. De speakster, Siemke Andela, heeft toen vaak de naam van de Frouljus PC genoemd. Zij heeft mensen opgeroepen om daar ook te komen. Dat was succesvol, want in de drie weken erna was er ineens een 'boost' aan bezoekers, wel 600 tot 700." Dat was minder als bij de mannen, maar al wel een stuk meer dan eerder.

Cruciaal moment

"Veel mensen wisten maar amper van het vrouwenkaatsen. Maar ze hadden de vrouwen in actie gezien. Daar deden de beste speelsters van destijds aan mee, zoals Lia de Jong en Jokelyn Tienstra. Daar zag men van op."

Trots

In het museum hangt nog geen foto van Suierveld zelf, al komt hij wel in een filmpje in beeld. "Over honderd jaar misschien," grapt Suierveld. Hij heeft zelf veel betekent voor het vrouwenkaatsen. "Natuurlijk ben ik daar trots op."