LIVEBLOG: Partuur Tuinenga wint Frouljus PC

Oud-kaatser Afke Hylkema zette Jan Suierveld in het zonnetje. De wedstrijdleider neemt na deze dag afscheid. Hij is in 1977 met de Frouljus PC begonnen. Na lovende woorden kreeg hij een krans en maakte een rondje langs het publiek dat hem met een staande ovatie bedankte voor al zijn werk.

Veel oud-kaatsers zijn aanwezig en ook het partuur dat 25 jaar geleden won, is extra in et zonnetje gezet.