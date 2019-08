LIVEBLOG: Frouljus PC in Weidum

De belangrijkste wedstrijd voor het vrouwenkaatsen, de Frouljus PC, staat deze woensdag op het programma. Aan de 43ste editie doen twaalf parturen mee in de hoofdklasse vrije formatie. De wedstrijd begint om 11.00 uur. Volg alles over het verloop van de dag in dit liveblog en ook op de radio doen we de hele dei verslag, tot en met de laatste slag uiteraard. De finale zenden we live uit op Omrop Fryslân op de website, de app, Facebook en YouTube.