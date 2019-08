Workum blij met nieuw gebouwd sportcomplex en zwembad de Nije Rolpeal

Manager Esther van Tuinen is erg blij met de Nije Rolpeal. "Ik loop hier al een tijdje rond, sinds augustus zijn we los met de vrijwilligers en ik vind het een heel fijn gebouw," zegt ze.

Protest

Rond 2012 was er veel ophef over het complex. "Ze hebben gewoon keihard geknokt met z'n allen om ervoor te zorgen dat er een zwembad zou blijven. Ik weet dat er protesten waren bij het gemeentehuis in IJlst. Kinderen en volwassenen hebben toen in zwemkleding, met zwembroeken, zwemvliezen en snorkels, aangegeven dat ze wilden dat het behouden bleef."

Vrijwilligers

En dat is gelukt. "Het is gelukt omdat er een bestuur gevormd kon geworden en men het voor elkaar kon krijgen dat het gebouw hoofdzakelijk met een vrijwilligersorganisatie draaien kan. Er zijn rond de 200 vrijwilligers, die zich in gaan zetten voor receptie, beheer en horeca."