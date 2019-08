Dylan Drent en Johannes van der Veen zetten de kaatsbond voor het blok

Beide kaatsers zouden voor het komende weekend geschorst zijn, nadat ze op 6 juli deelnamen aan de 'wilde' partij van het Horeca Straatkaatsen in Leeuwarden, terwijl er op dezelfde dag een partij voor hoofdklassers was in Easterein. De strafcommissie heeft beide kaatsers een schorsing opgelegd van twee partijen. Die schorsing zou gelden voor het komende weekend.

Maar Drent en Van der Veen zijn in beroep gegaan tegen de uitspraak van de strafcommissie en dat betekent dat de schorsing ook wordt uitgesteld. De beroepscommissie moet nu eerst uitspraak doen. Drent en Van der Veen mogen dus het komende weekend kaatsen in Bitgum.

Beroep aangetekend

Er ontstond dinsdagavond een bijzondere situatie. Drent en Van der Veen konden tot twaalf uur 's nachts nog beroep aantekenen. Maar de loting voor alle KNKB partijen vindt op dinsdagavond om zeven uur plaats. Op dat moment was er van beide kaatsers nog niet een beroepsschrift binnen en toen is er besloten beide kaatsers niet mee te nemen in de loting. Een voorbarig besluit, zo bleek later op de avond.

Later op de avond kwam van beide kaatsers namelijk het beroepsschrift binnen bij de KNKB en toen stond de kaatsbond voor het blok. Met het in beroep gaan wordt de straf uitgesteld en zijn er dus verkeerde namen op de diverse lijsten gekomen.

Opnieuw loten

Woensdagochtend vroeg is er toen op het bondsbureau van de KNKB opnieuw geloot en nu staan Drent en Van der Veen wel op de lijst. En dat betekent dan weer dat de vervangers Gerrit Jan Duiven en Pieter Jan Leijenaar, 'degraderen' naar de eerste klasse partij in Achlum. Beide kaatsers hebben teleurgesteld gereageerd maar zullen echter wel in Achlum kaatsen.

Is de loting correct?

Duiven en Leijenaar zijn niet blij met de gang van zaken en dat geldt ook voor sommige kaatsers die voor zaterdag in een mooi partuur waren geloot. Die hebben na de nieuwe loting weer andere maten gekregen. De KNKB kon echter niets anders dan een nieuwe loting organiseren, want Drent en Van der Veen hebben volgens de regels gehandeld en zijn (net) op tijd in beroep gegaan.

Het blijft wel de vraag of deze nieuwe loting correct is. Een loting hoort openbaar te zijn, maar van deze nieuwe loting was niemand op de hoogte.