Ook amateurs mogen naar het 18e-eeuwse scheepswrak bij Stavoren duiken

Vrijwilligers van de Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water ontdekten het schip in 1999. Zo nu en dan werd er gedoken op de locatie waar het schip ligt. "Zo is er ook een lepel uit 1751 naar boven gekomen," legt verslaggever Wytse Vellinga uit. "Dat zegt wat over hoe oud het schip is."

Hoe is het schip eraan toe?

"Men is met name benieuwd naar hoe het schip er aan toe is. Dat is moeilijk te zien, omdat het in ondiep water ligt en door de stroming van het IJsselmeer is het lastig op de foto te zetten. Daarom zijn er naast amateurduikers ook professionele duikers aanwezig om te zien hoe groot het schip is," zegt Vellinga.

Onderwaterarcheologie

Voor de amateurduikers die wel meedoen, gelden er strenge regels. "Er zijn strenge eisen om mee te doen aan onderwaterarcheologie. Maar dit is wel een kans om mensen eens naar een echt wrak te laten duiken, natuurlijk wel onder begeleiding. Maar de omstandigheden zijn niet gevaarlijk. Er is wel stroming, maar ook weer niet zoveel dat men meegesleurd wordt."

Het schip blijft echter onder water liggen. "Ze zullen kijken of men onder water een bescherming over het schip heen kan brengen. Er wordt gekeken hoe het erbij ligt, en dan laat men het rustig achter."