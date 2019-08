Amber Snip speelde zes weken mee in een Amerikaanse marching band

Het begon allemaal met een oproep op Instagram. Daar volgde Amber de marching band Heat Wave en ze zag dat de band een baritonspeler nodig had. Amber Snip: "Ik speel zelf eigenlijk een ander instrument, maar ik kan de bariton ook wel bespelen. Dus ik probeerde het gewoon!"

Ze stuurde een filmpje op en kon eigenlijk meteen naar Florida vliegen. Ervaring in het marcheren had ze niet, maar dat kon ze daar nog wel leren. "Ik speel zelf sinds mijn elfde al instrumenten en in Amerika beginnen ze daar veel later mee. Dus ik kon nog niet marcheren, maar ik kon wel veel beter muziek spelen dan veel anderen in de groep."

Elke dag tien uur

Het spelen in de marching band viel Amber wel zwaar. Zo stond ze elke dag zo'n tien uur te trainen onder de hete zon. Weekenden had ze niet. "Ik had in het begin nog lang niet voldoende spieren." De bariton ziet er in Amerika ook net wat anders uit, waardoor ze het instrument niet op haar been kon laten leunen.

Sinds ze thuis is, is Amber dus met name aan het bijkomen. In totaal heeft Amber zeventien wedstrijden gespeeld in diverse stadions, met tussen de honderd en de duizend bezoekers. De reis begon in Florida en eindigde in Indiana. Ze heeft in die tijd zo'n vijftien staten gezien.