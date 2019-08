Autobrand bij McDonald's in Heerenveen trekt veel bekijks

Op het parkeerterrein bij de McDonald's in Heerenveen is dinsdagavond een auto door een nog onbekende oorzaak in brand gevlogen. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kan niet voorkomen dat er veel schade aan de auto ontstond. De autobrand trok veel publiek van mensen die 's avonds nog even bij het restaurant aan de Stadionweg eten haalden.