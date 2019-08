Wielrenner Jan Fennema pakt nog een gouden plak op World Transplant Games

De wedstrijd duurde tien rondes. Na vijf rondes probeerde Fennema vooruit te rijden, maar hij werd weer teruggepakt door zijn achtervolgers. Even later wilde hij het bij een klim nog een keer proberen. "Ik wilde gewoon gaan. Dat deed ik en dat pakte goed uit. Op een gegeven moment had ik een voorsprong van achttien seconden. Die kon ik daarna alleen nog maar uitbreiden."

Fennema kwam over de eindstreep met een voorsprong van een minuut en achttien seconden. "Dit is zo prachtig. Er kwam ook nog een stortbui over tijdens de wedstrijd. Ik was zeiknat. Geweldig was het!"