Aanleg van 300 km glasvezel in buitengebied Ooststellingwerf begonnen

In Ooststellingwerf is dinsdag Kabelnoord begonnen met de aanleg van bijna 300 kilometer glasvezel in het buitengebied. Wethouder Marcel Bos en directeur Niek Geelhoed van Kabelnoord waren in Donkerbroek voor de start. Bij de Leidijk werd een speciale robotknipper gebruikt om de grond open te knippen.