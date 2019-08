Motorrijder Bertus Folkertsma doet mee aan de gevaarlijke Manx Grand Prix

Op dit moment is Folkertsma dus druk met trainen. "Het is prachtig mooi weer, we hadden eigenlijk zaterdag ook al willen trainen, maar toen kwam er regenwater op een deel van het circuit. Gisteren was de eerste keer dat we in de rondte konden en zoals het nu lijkt kunnen we vanavond weer aan de bak," zegt hij.

Zijn doel

Toch zijn ook de trainingen belangrijk. "Elke training is een kwalificatietraining en je moet minimaal vijf rondjes hebben gereden voor je überhaupt aan de wedstrijd kunt deelnemen, de wedstrijden zijn volgende week woensdag en vrijdag. En je moet wel je minimale tijd halen. We gaan met twee man gelijk van start, om de tien seconden. En er gaan zo'n 120 tot 150 man de baan op en dan kunnen we allemaal ons rondje rijden in een bepaalde tijd," geeft Folkertsma aan.

Volgens de motorrijder is de te behalen eer een groot ding. "Maar mijn doel is om volgens jaar echt met de WK-jongens mee te rijden. En die doen hier ook mee, de hele week. Maar het is niet echt de TT van de Isle of Man, maar de Manx Grand Prix. Dat is een afgeleiden van de TT van vroeger, een voorstation voordat je echt aan de TT kunt deelnemen."

Straatrace op B-wegen

Voor Folkertsma zelf begint de echte race dus volgende week. "Het is natuurlijk op een eiland, dat brengt van zichzelf al war speciaals mee. Maar het is een straatrace, dus enkel over openbare wegen. Om zes uur worden de wegen afgezet met hekken, zodat er geen mensen en auto's meer over de weg kunnen. Alle auto's worden van de weg afgehaald. En het is een rondje van 62 kilometer en je moe in een uur eigenlijk zoveel mogelijk rondes rijden. Als het een beetje meezit kunnen we er twee rijden, als het heel erg meezit drie rondjes."

Het parcours is daarbij een grote uitdaging. "De gemiddelde snelheid is hier 180 kilometer per uur, over B-wegen. Snelwegen bestaan op het eiland niet, er zijn veel bergen en dorpen. Het asfalt is niet helemaal geweldig en er zijn veel springbulten."

Grenzen opzoeken

In 2018 ging Folkertsma dus onderuit. "In het tweede rondje ging ik eraf, in de mountains. En toen heb ik mijn schouder gebroken. Maar goed, we staan er weer, dus niet teveel over nadenken," geeft hij toe. Het is een sport van grenzen opzoeken. "Dat is motorracen, hè. De uitdagingen op de permanente circuits ben ik kwijt. Die spanning kan ik mezelf niet echt meer opleggen. Ik probeer zo snel mogelijk te gaan, maar daar vind ik na 25-26 jaar niet meer zoveel aan. Dan zoek je een hele andere tak van motorsport op en dat is roadracing."