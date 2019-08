Wat zijn de 'cadeaukunstwerkjes' van Ids Willemsma?

De kleine werkjes werden door de Friese kunstenaar speciaal gemaakt voor vrienden, familie en bekenden. Hij gaf ze cadeau bijvoorbeeld bij een jubileum, een verjaardag of zomaar. De 'cadeaukunst' van Willemsma wordt zaterdag voor één keer tentoongesteld in Obe in Leeuwarden.

In juni deed Tresoar een oproep aan bezitters van deze kunstwerken om ze beschikbaar te stellen voor een tijdelijke tentoonstelling. Hierop kwamen zeventien reacties. Sommige mensen brachten meerdere kunstwerken in. De opbrengst was breed: van etsen tot broodplanken, en van tekeningen tot beeldjes. Vaak met de nodige humor: kunst met een knipoog. Zo kreeg iemand die op de uitnodiging van haar feest een envelop had geplaatst als cadeautip een metalen envelop.