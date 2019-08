Er komt een volledig onderzoek naar instorten dak van AZ-stadion

De Onderzoeksraad voor Veiligheid begint een volledig onderzoek naar het deels instorten van het dak van het stadion van AZ in Alkmaar. Dat volgt op het verkennende onderzoek van de afgelopen dagen. "We willen achterhalen wat er is gebeurd. We denken dat er veel veiligheidswinst te boeken is en dat er lessen te leren zijn. Niet alleen voor het AZ-stadion, maar voor de sector in den brede", zegt een woordvoerder van de raad. Bij de bouw waren drie Friese bedrijven betrokken.