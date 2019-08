Drachtster kringloopwinkel verhuist naar andere kant van de straat

Het nieuwe pand is 3000 vierkante meter, zo'n 500 vierkante meter groter dan het oude gebouw. Ook komt alles beneden te staan. "Wij hebben in het nieuwe pand geen verdiepingen meer, wat wij in het oude gebouw wel hadden. We hopen dat alles dan wat overzichtelijker is", zegt Kooistra.

Fanatieke klantenkring

"We hebben een klantenkring die al jaren bij ons komt, daar zijn we heel dankbaar voor", vertelt Kooistra. De winkel heeft een oproep gedaan aan de mensen of ze willen helpen met het verhuizen. "Daar zijn heel veel reacties op gekomen, dus we hebben nu zo'n zeventig tot tachtig man die ons gaan helpen om te verhuizen. Dat is natuurlijk fantastisch."

Kooistra heeft alle vertrouwen in de toekomst van de winkel. "We zijn nu enorm aan het groeien, en mede door onze fanatieke klantenkring kunnen wij dit mogelijk maken." De kringloopwinkel gebruikt een deel van zijn omzet voor goede doelen, onder ander voor de gehandicaptensport.

De nieuwe winkel wordt op 4 oktober officieel geopend.