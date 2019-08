Wetterskip controleert polderdijken: "Veengrond blijft een lastig verhaal"

Het is belangrijk hoeveel regenwater hier valt, maar ook hoeveel er in Midden-Europa valt. "Vanwege de afhankelijkheid van het IJsselmeerwater, waarmee we de boezem bijvullen en verversen, dat water komt uiteindelijk daar vandaan. Via de Rijn komt het hierheen."

IJselmeer als buffer

Het IJsselmeer is de buffer van Fryslân, er wordt extra water vanuit het meer in de Friese meren en kanalen gelaten. "Het peil in het IJsselmeer was afgelopen zomer veel lager dan nu, daarom hadden we toen ook een beregeningsverbod. Dat is nu niet aan de orde. Dus wat dat betreft hebben wij een beter jaar, watertechnisch."

Dijk onder Woudsend

Rommert Cazemier laat verslaggever Bauke Deelstra een dijk onder Woudsend zien. Daar zitten wel wat scheuren op de dijk, maar het ligt er nog best goed bij: "Er is niet zoveel aan de hand. Het is een veenkade en er zit meteen een sloot achter, daarom houden we het wel in de gaten. Maar in eerste instantie is hier nog niet zoveel aan de hand."

Meer gras op de dijk zou alleen nog wel beter zijn: "Vanwege de sloot die hierachter ligt, is het onderhoud ook wat lastig, daarom staat hij vol met brandnetels en open plekken. Het liefst zouden we een mooie dichte grasmat hebben."

97 kilometer dijk

In juli heeft Wetterskip Fryslân meer dan 90 kilometer dijk geïnspecteerd. "Gelukkig zijn we met veel mensen. We lopen allemaal een stukje: vele handen maken licht werk. Er zijn gedeelten dicht bij de weg, maar ook sommige ver de polder in. Er zijn wel plaatsen waar het lekt of waar diepere scheuren zijn die we zeker in de gaten moeten houden, maar grote calamiteiten zijn nog niet aan de orde."