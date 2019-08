Bouwmeester klimt door goede dag na een tweede plaats in Enoshima

Voor Bouwmeester was het eindelijk een volledig geslaagde dag. "Hier was ik heel tevreden mee. De eerste dag maakte ik wat fouten en gisteren had ik wat pech, toen werd in aangevaren. Maar vandaag was het weer heel goed."

Spelen op hetzelfde water

Het toernooi in Enoshima is de wedstrijd die volgend jaar op de Olympische Spelen van 2020 ook gezeild wordt op hetzelfde water. "Ik ben heel blij met de tijd die we hier allemaal gespendeerd hebben."

Bouwmeester was als eerste Nederlander al zeker van de Spelen, maar ook een van de eerste zeilsters. Daarom is zij veel in Enoshima en kan ze trainen op het Olympische water. "Ik merk wel dat ik daar nu heel veel baat bij hem. We zeilen hier op verschillende banen. Ik heb wel wat punten laten liggen en moet nog wat finetunen."

Winnen kan nog

Met nog een dag en twee races te gaan, heeft ze nog uitzicht op winst. De top-vier zit dicht bij elkaar. "Ik hoop dat ik woensdag nog goede zaken kan doen. Winnen is toch altijd lekker, haha."