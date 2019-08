Bewusteloze vrouw uit het water van de Sylster Ryd in Kollum gehaald

Langs het Nieuwpad in Kollum raakte dinsdagochtend een vrouw te water. Werknemers van een bedrijf waren bezig met de aanleg van een nieuwe brug, toen ze het lichaam van de vrouw zagen drijven over de Sylster Ryd. Meteen werd er actie ondernomen om de vrouw uit het water te krijgen en te reanimeren. Hoe de vrouw er op dit moment aan toe is, is niet bekend.