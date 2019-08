Tegenstanders van paaltjes op kerkhof Wetsens willen andere oplossing

Joanna Romkema en Anne de Bruijn uit Wetsens horen bij de plaatselijke commissie van Alde Fryske Tsjerken. "Dat is een commissie die bestaat uit mensen uit de omgeving bestaan en die probeert culturele activiteiten in het Sint-Vituskerkje te organiseren en uit te voeren," zegt Anne de Bruijn. Zij zijn tegen de paaltjes op het kerkhof. De kerk staat in het midden van een terp, de begraafplaats is daar karakteristiek omheen gedrapeerd.

Registratiesysteem

De Bruijn legt uit dat men niet geïnformeerd was. "Die 389 paaltjes horen bij een registratiesysteem dat de PKN heeft bedacht en uitgevoerd. Aanvankelijk was er heel weinig contact over die paaltjes met mensen uit de omgeving. Want er zijn natuurlijk rechthebbenden op die graven, mensen die een graf gekocht heeft en een plaatselijke commissie die vindt dat zo'n prachtig kerkhof ontsierd is door deze paaltjes," zegt hij.

Metalen plaatjes in de grond

Romkema heeft contact gehad met voorzitter Waslander van het college van kerkrentmeesters. "Ze willen er haast achter zetten en dat waarderen we ook enorm. Maar wat ze nu bedacht hebben is dat ze een metalen plaatje in de grond willen stoppen die de paaltjes vervangt, zodat het niet het aanzicht meer bederft. Dan kunnen ze met een detectieapparaat de locatie weer vinden."

Andere oplossingen?

Volgens Romkema zou dat voor het beeld van het kerkhof wel een oplossing zijn, al moet er wel weer gegraven worden. "Maar wat wij denken: is er niet gewoon een kosteloze oplossing? We waarderen het dat ze meteen met een andere oplossing willen komen, maar er zijn zoveel mensen met meer kennis en ervaring. Betrek die erbij voor je op stel en sprong iets bedenkt wat heel veel geld gaat kosten."

Her kan nog maanden duren voor er een oplossing is, geeft Joanna Romkema aan. "We begrijpen het niet, want we hebben het idee dat de paaltjes los staan van het kunnen registreren. Dat je moet weten waar het graf moet komen is ook niet afhankelijk van paaltjes, dat kan ook door middel van satelliet, gps-lokalisering of met een laser. Deze paaltjes kosten ook heel veel geld, dat is zonde."

Google Maps

De plaatselijke commissie van Alde Fryske Tsjerken is zelf bezig geweest met Google Maps. "Daarmee kun je goed zien hoe iets er van bovenaf uit ziet. Gosse Beerda, ook van de commissie, heeft daar al iets mee gemaakt: een mooie luchtfoto met contouren en lijntjes. Zet daar nummers bij en dan is het eigenlijk al klaar voor het administratiesysteem, maar kunnen de paaltjes er uit."

Petitie in de kerk

De Bruijn: "Als plaatselijke commissie hebben we op zaterdagmiddag altijd open kerk. Veel mensen komen langs en we hebben een petitieboek neergelegd zodat men een reactie kan achterlaten. Mensen die hier geliefden hebben liggen, hebben soms als eigenhandig hier een paaltje eruit gehaald. Wij zeggen: we zijn in gesprek, laten we dat eerst even afwachten."

De komende drie dagen wordt de registratie van de graven afgerond, dat zou volgens Romkema betekenen dat de huidige paaltjes er donderdag of vrijdag uit kunnen. Die zijn niet nodig voor het vullen van het registratiesysteem met tekst en beeld. Maar dan moet er dus nog wel een andere oplossing komen. "We vinden het vooral belangrijk dat er contact blijft, want nu wordt er op stel en sprong weer iets bedacht waarvan we denken dit hoeft voor ons niet zo," vertelt Romkema.