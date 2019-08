GGZ zegt huurcontract Adelaarkerk op

Al sinds 2018 ligt het werk aan de kerk stil. Het is de GGZ niet duidelijk wanneer de bouw verder gaat. Dat is de reden voor de GGZ om uit het project te stappen. "Het is voor onze cliënten gewoon niet goed. En wij dragen zorg voor deze patiënten", zegt een woordvoerder. "We hebben brieven gestuurd, geprobeerd te bellen, maar horen niets. Dan houdt het voor ons op."

De cliënten worden nu ondergebracht in appartementen in de binnenstad. In de Adelaarkerk zouden ze onder begeleiding zelfstandig kunnen wonen. GGZ Fryslân gaat nu op zoek naar andere woonruimte.