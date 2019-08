Acteurs met vluchtelingen-achtergrond uit Leeuwarden gezocht voor theaterstuk

De acteurs gaan meespelen in het stuk 'Hoe ik talent voor het leven kreeg.' Het stuk vertelt het verhaal van Rodaan Al Galidi, die zelf negen jaar in een AZC woonde. Naast de vluchtelingen, doen er ook vijf professionele acteurs mee in het stuk. De selectiedagen in Leeuwarden zijn onder meer op 2 september en 3 oktober in De Harmonie.

'Wat We Doen'

'Wat We Doen' maakt maatschappelijke thema's en dilemma's invoelbaar voor een breed publiek. Thema's zij bijvoorbeeld samenleven, rechtspraak, privacy en vluchten. Dit jaar toert 'Wat We Doen' met de voorstelling 'JA' door het land. Onderdeel van de projecten is altijd een theaterstuk, maar ook wordt er gezocht naar andere vormen om onderwerpen te delen met diverse publieksgroepen.