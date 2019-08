Groot congres in Cambuurstadion tegen armoede in Leeuwarden

Volgens de organisatie, die in handen is van de Stichting Leeuwarder Uitdaging, kan armoede sociale uitsluiting en eenzaamheid bewerkstelligen. Geldnood vindt meestal plaats in stilte, terwijl niemand ervoor kiest. Vaak komt het door ontslag, faillissement of scheiding. Voor kinderen uit dergelijke gezinnen zijn nieuwe kleding, schoolreisjes, verjaardagscadeaus en vakantie niet vanzelfsprekend.

Sprekers

Prinses Laurentien is verbonden aan de zogenaamde Alliantie Kinderarmoede. Zij gaat in het Cambuurstadion een keynote verzorgen over kinderarmoede. Annemarie van Gaal spreekt het congres toe als ondernemer over hoe armoede op de werkvloer kan ontstaan en hoe men schulden kan voorkomen. Nadja Jungmann is van Social Force en werkt tevens als lector schulden en incasso aan Hogeschool Utrecht.

Partners en politiek

Daarnaast zijn er diverse maatschappelijke organisaties zoals Humanitas, SchuldHulpmaatje en Stichting Leergeld en is ook de lokale politiek op het congres om te zien naar zinvolle bijdragen en oplossingen.

Meedoen met een actie

Het congres is gratis toegankelijk, maar een donatie of praktische bijdrage wordt wel gewaardeerd. Wie mee wil doen met een actie kan terecht op de website 058tegenarmoede. Wethouder Sjoerd Feitsma maakt de resultaten van alle acties en giften bekend.