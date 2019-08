GroenLeven wilde graag sponsor blijven, maar miste "wederzijdse verliefdheid"

Volgens SC Heerenveen kan de voetbalclub niet voldoen aan het wensenpakket en de voorwaarden van GroenLeven. "SC Heerenveen betreurt de uitkomst van de gesprekken", schrijft de club.

'Heerenveen bleef besluit uitstellen'

Volgens GroenLeven ligt het anders: zij zeggen dat ze een 'substantieel' aanbod hebben gedaan voor drie jaar, waarmee ze een van de grootste sponsoren van de club zouden blijven. "Doordat de club de beslissing over dit voorstel meerdere malen bleef uitstellen, miste GroenLeven de wederzijdse verliefdheid die nodig is om samen de toekomst in te gaan."

De plannen waren dat GroenLeven sponsor van de jeugdteams zou worden, maar dat is niet gelukt. Het bedrijf vindt het jammer dat ze geen sponsor meer zijn, want de club ligt ze na aan het hart. Ze hadden graag steun gegeven in onrustige tijden.

Wel blij met afgelopen jaren

Roland Pechtold van GroenLeven is wel blij met de afgelopen drie jaar. Zo lang was de leverancier van zonnepanelen hoofdsponsor van de club. "We hebben samen met SC Heerenveen veel bereikt. Als trotse Friese hoofdsponsor, op het mooiste voetbalshirt van Nederland, hebben we met de club veel maatschappelijke initiatieven kunnen ontplooien, onze naamsbekendheid vergroot en de club verder geholpen. En dat als Friezen onder elkaar. Dat doet mij goed."

Pechtold wenst de club nog succes: "Voor nu en in de toekomst. Wij blijven als fans altijd verbonden aan SC Heerenveen."