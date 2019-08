Langweerder 'rechtse hippie' wil stukken Waddenbeheerplan openbaar

De man denkt dat er veel geld omgaat in het beheer van het Wad. "170 miljoen euro", zei hij op de rechtszaak in Den Haag. Met de openbare documenten hoopt hij inzicht te krijgen wie wie is, wat alle partijen doen en hoe het geld stroomt. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waar Rijkswaterstaat ook onder valt, heeft een deel van de documenten openbaar gemaakt.

'Nog veel meer documenten'

Zeilmaker, die zichzelf op zijn website 'uw rechtse hippie fan Fryske Grûn' noemt, is nog niet tevreden: volgens hem zijn er nog veel meer documenten, zoals e-mailverkeer, die onder de pet worden gehouden. De rechter vroeg of hij daar nog concrete aanwijzingen of bewijzen voor had. Dat had hij niet.

Hij wilde ook nog dat de persoonsgegevens van veel betrokkenen openbaar worden. Maar op basis van de privacyregeling zijn die gegevens onleesbaar in de documenten. De minister vindt dat het openbaar maken van de namen niet zou bijdragen aan het algemene belang.

Geen vertrouwen

Zeilmaker heeft helemaal geen vertrouwen in de overheid. Bij de rechtszaak heeft hij het vertrouwen opgezegd in de papieren rechtsstaat. "Als uiting van protest tegen deze leugenachtige en corrupte overheid, belangenvehikel van een kartel, een oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid", zei de publicist in Den Haag.

De Raad van State doet over een paar weken uitspraak over het verzoek tot openbaarmaking van de stukken.