Partij voor het Noorden stelt in Groningen vragen over Friese muizen

"Muizen storen zich niet aan provinciegrenzen", zegt Dries Zwart van de Partij voor het Noorden. "Wij willen dus wel weten of we als provincie er klaar voor zijn mochten de muizen de grens over komen". Zwart refereert aan de muizenplaag waar de Friese boeren al weken mee te maken hebben. "Is er samenwerking tussen de provincies op dit gebied? Dat willen we weten."

Geen chemische middelen meer

Volgens Zwart moet Groningen in gesprek met Fryslân, maar ook met Drenthe en Duitsland. Hij vindt dat er zo snel mogelijk een oplossing moet worden gevonden voor het eventuele muizenprobleem. Hij wijst er daarbij op dat er over vier jaar geen chemische middelen meer gebruikt mogen worden voor het bestrijden van de dieren.

Zwart wil bij het vinden van een oplossing ook Groningse boeren inschakelen: "Boeren zijn de belangrijkste partij om mee te werken, want het gaat grotendeels om hun landbouwgronden. Zij hebben ervaring met muizen, in hun schuren. Ook moeten zij meedenken omdat we het samen moeten doen. Dit is een probleem van iedereen."

Niet genoeg water

En er is nog een probleem: "Als je landerijen onder water wilt zetten zoals in Fryslân, om de muizen te verdrinken, dan heb je echt veel water nodig. Dat is er momenteel niet, dus het is wel zorgelijk."

Doel is dat er binnen vier weken antwoord komt op de vragen van de Partij voor het Noorden aan het provinciebestuur.