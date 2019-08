Fietsersbond over Reigersbrug: belangen fietsers worden genegeerd

Andere oplossing 'te duur'

De Fietsersbond vindt dat er ook een oplossing voor fietsers had mogen zijn in een project waar miljoenen in omgaan. Henk Baas van de Fietsersbond: "Er was een heel mooie oplossing mogelijk: een brug met langere opgangen, dus flauwere taluds. Maar daar heeft de gemeente niet voor gekozen, dat vinden ze te duur."

Het dichtgaan voor fietsers is niet onoverkomelijk, moet Baas toegeven. Fietsers hoeven maar een klein stukje om te fietsen. Maar toch: "De gemeente schrapt nu een verbinding die er al veertig jaar ligt. Die was ook aangelegd om het mensen gemakkelijker te maken om van de ene naar de andere kant van de Suderie te laten gaan. De verbinding is belangrijk voor veel mensen. We vinden het jammer dat er nu een verbinding wordt geschrapt waarmee je gemakkelijker van A naar B kon komen."