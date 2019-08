Tweemaal goud voor Jan Fennema op World Transplant Games

Vorig jaar op de European Transplant Games op Sardinië pakte Fennema ook al twee medailles. Zijn ambities voor het grotere podium in Newcastle waren dan ook groot: "Ik droom er eigenlijk van om de beste wielrenner met transplantatie ter wereld te worden", zei hij in voorbereiding op de World Transplant Games. "Een betere voorbereiding had ik niet kunnen draaien. Bovendien sta ik nu sterker aan de start, heb ik meer ervaring en weet ik een beetje wat ik kan verwachten."

Jan Fennema in voorbereiding op de World Transplant Games: