Jaco de Groot wint fierljeppen Burgum met verste sprong ooit in Fryslân

Bij de dames ging de overwinning opnieuw naar Marrit van der Wal uit It Heidenskip. Zij en haar concurrente Dymphie Baas-van Rooijen sprongen allebei verder dan 17 meter: Van der Wal ljepte 17,29 meter en Baas kwam daarvoor met 17,26 net tekort. Wendy Holmes volgde op grote afstand op de derde plaats: 15,44 meter.

Junioren

Reinier Overbeek wûn mei oermacht by de junioaren. Mei twa p.r.'s gie hy as earste junior ea oer de 21 meter. By syn twadde sprong sette hy in ôfstân del fan 21.25 meter en dêr gie hy mei syn tredde sprong nochris oerhinne: 21.38. Hy ljepte dêrmei sels fierder as de nûmer twa by de senioaren Thewis Hobma.

Twadde by de junioaren waard Daniel Cluistra, ek mei in nij p.r. (19.74) en Wietse Nauta einige mei 18.08 as tredde.