GroenLeven en SC Heerenveen definitief uit elkaar

Sportclub Heerenveen is er niet in geslaagd om GroenLeven opnieuw aan zich te binden als sponsor. Volgens de club is er de afgelopen tijd gesproken over een nieuwe overeenkomst, maar kan er niet worden voldaan aan het wensenpakket en de bijbehorende voorwaarden van GroenLeven. "SC Heerenveen betreurt de uitkomst van de gesprekken", schrijft de club op zijn website.