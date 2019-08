Broedend vogeltje voor het eerst in veertig jaar in Fryslân gezien

De Cetti's zanger is van oorsprong een zuidelijke vogelsoort. Sinds de jaren zeventig broedt hij in de Biesbosch, maar door een aantal strenge winters verdwenen er veel. De laatste jaren groeit de populatie weer en komt hij ook steeds noordelijker voor. De vogel is genoemd naar de Italiaanse onderzoeker Francesco Cetti.

Voor Fryslân is het een bijzondere waarneming, aldus boswachter Henk-Jan van der Veen. "Het is de eerste keer dat het beestje echt officieel gerapporteerd wordt als een broedvogel."

"Moeilijk zichtbaar"

Wat het uiterlijk betreft is het vogeltje niet heel bijzonder. "Het is een bruin, rossig vogeltje, ongeveer zo groot als een mus. Het is niet een heel opvallend vogeltje qua kleur", legt Van der Veen uit. "Het is een heel moeilijk zichtbaar beestje, alleen zijn geluid hoor je."

Landelijk zijn er volgens de boswachter zo'n duizend broedpaartjes. Die zijn meestal te vinden bij de grote rivieren in Nederland, zoals de IJssel, Waal en Rijn en in de Biesbosch. Dat het beestje nu in Fryslân is gezien, is een toevalstreffer, zegt Van der Veen.