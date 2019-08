Veel belangstelling voor plannen reddingsactie Sybrandy's

Jaarsma hoopte ook op de aanwezigheid van het It Fryske Gea en Natuurmonumenten. Die twee partijen vinden het tot nog toe geen goed idee om het hele park naar de Hege Gerzen te verhuizen, omdat het een kwetsbaar gebied is voor de natuur. Henk de Vries, directeur van It Fryske Gea, laat aan Omrop Fryslân weten: "Toen het strandpaviljoen van de Hege Gerzen er moest komen, waren we daar ook al niet zo voor. Uiteindelijk hebben we dat wel laten doorgaan, maar nu kunnen we hier niet zomaar ook mee akkoord gaan."

De Vries gaat komende week bij Jaarsma langs om te kijken naar wat er wel mogelijk is. Jaarsma: "Ik had ze hier vandaag ook graag gehad. Ik heb het gevoel dat sommige mensen denken dat het een Disneyland Parijs of een Walibi is, maar het is maar een heel klein parkje."