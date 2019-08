Stichting Groene Ster Duurzaam spant toch rechtzaak aan tegen Psy Fi

Er wordt gekeken of het festival mag doorgaan tot twaal uur of een uur 's nachts en of het volume niet te hoog is. De gemeente heeft een vergunning afgegeven tot een uur 's nachts, maar dat was ook het geval bij festival Welcome to the Village in juli. Toen besloot de rechter dat het festival om twaalf uur 's nachts moest ophouden met luide muziek. Wiebe Kootstra van de organisatie van Psy Fi laat weten dat ze er op voorbereid zijn. "De headlines zijn tot het einde van de avond, dus hier zullen we dan mee moeten schuiven. Maar we moeten eerst maar afwachten wat eruit komt."