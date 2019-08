Dode en zieke eenden door botulisme in Drachtster vijvers

Eenden die nog leven, worden uit het water gevist en naar De Fûgelhelling in Ureterp gebracht. Daar worden ze verzorgd en er weer bovenop geholpen. Hetty Sinnema van de Fûgelhelling: "Momenteel hebben we negen in de verzorging en er is ook een achttal doodgegaan. Er zijn zo'n vijftien eenden bij ons gebracht en ook nog een waterhoen."

Botulisme komt meestal voor in stilstaand water en door bacteriën krijgen de vogels verlammingsverschijnselen. "Je moet je voorstellen dat dat met de vleugeltjes begint, dan met de pootjes en uiteindelijk de nek. Dan krijg je dat ze in het water liggen en er niet meer uit kunnen komen en uiteindelijk verdrinken", zegt Sinnema.

Poepen

Bij De Fûgelhelling worden de dieren gespoeld met water en daarna in een ijsbad gedaan, zodat ze van schrik poepen. Sinnema: "Deze bacterie leeft graag in de darmen van de eenden en die moeten ze zo snel mogelijk eruit poepen. Dat duurt ongeveer 48 uren." Als de eenden zich weer goed voelen, worden ze zo gauw mogelijk weer losgelaten.

Volgens Sinnema is er momenteel alleen in Drachten sprake van botulisme.