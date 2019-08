Sportcast: "Heerenveen miste passie, beleving en discipline"

De verslaggevers zijn lyrisch over Cambuur. Arjen de Boer: "Er heerste een hele mooie sfeer in het stadion. Spandoeken voor Henk en Sandor, die weer terug zijn. En dan een eclatante 5-0 overwinning op de Eagles. Er waren mensen (Andor Faber), die dachten dat Cambuur na drie wedstrijden nul punten zou hebben. Andor Faber: "Haha, dat klopt. We hadden denk ik met zijn allen ook wel wat meer verwacht van Go Ahead Eagles. En Van Iperen mogen we ook wel dankbaar zijn." De speler van de Eagles kreeg twee keer geel en dus rood."