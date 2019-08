SC Cambuur hoopt op middenvelder van Manchester City

Wat Gomes betreft zit Cambuur in de wachtkamer. Er is nog meer belangstelling voor hem en Gomes moet nog in gesprek met die andere clubs. Een delegatie van de Leeuwarders heeft al wel met de Franse middenvelder gesproken. Naast een 'nummer 6' zoekt Cambuur ook nog een buitenspeler. Hiervoor is Summerville van Feyenoord in beeld. Volgens Foeke Booy, technisch manager van Cambuur, ligt de bal op dat gebied bij Feyenoord. De 17-jarige Summerville wil graag naar Cambuur toe, alleen moeten de clubs er nog uitkomen. Ook bij hem gaat het om een huurdeal.