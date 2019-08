Alisa Stekelenburg van IFKS-damesskûtsje: "Het was een prachtige ervaring, maar nu wil ik met mijn huisje bezig"

Waarom houden jullie ermee op?

"We zouden dit project voor vijf jaar doen, maar het kost veel tijd. Ik heb een huisje waar ik mee bezig wil. Dat het tijd kost, geeft op zich niet, want het geeft ook energie, maar je wilt ook wel weer eens wat anders. Het idee was dat we zouden kijken hoe ver we zouden komen met alleen dames. Ik hoorde later wel dat er wel eens eerder een damesskûtsje is geweest, en op andere skûtsjes zitten natuurlijk ook wel vrouwen, maar niet een skûtsje met alleen maar dames."

En hoe ver zijn jullie gekomen?

"Dit jaar zijn we als twaalfde geëindigd van vijftien skûtsjes. We hadden dit jaar niet zoveel verwachtingen, maar er zaten wel veel snelle skûtsjes bij en er zijn ook nieuwe bijgekomen, die van schipper Harmen Brouwer en Steven Zijsling bijvoorbeeld. Ons eigen skûtsje heeft gewoon niet zoveel nodig. Als het niet zo hard waait, dan doen wij wel gewoon mee. Vorig jaar werden we vijfde en dat voelde alsof we kampioen waren geworden. Ik vond wel dat wij heel goed in de handelingen zaten, maar het komt er wel op neer dat we meer moeten trainen. Die A-klasse gaat met voltuig met windkracht 6 het meer op, dat lukt ons niet."

Dan missen jullie toch die mannelijke spierkracht?

"Ja, dat denk ik toch wel. Al zou je met meer trainen er sterker uit kunnen komen."

Is het een idee om in speciale competitie voor dames te organiseren?

"Ja, dat zou kunnen, ja."

Zou je zo'n project nu weer oppakken?

"Nee, dat denk ik niet. Ik zou het niet weer aangaan. Het was wel geweldig en ik heb ook heel veel geleerd, en met alleen dames, dat komt ook echt wel goed. Als ik weer meedoe, dan toch met een gemengde ploeg."

Zien wij Alisa Stekelenburg weer als schipper op de IFKS?

"Poeh, dat weet ik nog niet. Ik wil eerst thuis bezig, dus dat kan ik nu nog niet zeggen. Maar ik zeg nooit nooit, wan het skûtsjesilen is fantastisch leuk."