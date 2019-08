Zeilster Marit Bouwmeester zakt in klassement in Japan

De olympisch kampioene in de Laser Radial won haar derde en laatste race van de dag wel. In het algemeen klassement zakte de Friezin van de tweede naar de vijfde plaats.

"Dit was als je naar mijn resultaten kijkt niet de beste dag, het was heel lastig. Ik had wel twee wedstrijden nodig om te weten te komen hoe de wind waaide. Maar we hebben veel geleerd, en daar gaat het hier uiteindelijk om", aldus

De wedstrijden duren nog tot en met 22 augustus.