TT-bankje in Stavoren is kapot: "Lijkt wel of er een tyfoon overheen is gegaan"

Het bankje is opgebouwd uit zware basaltstenen die op elkaar zijn gemetseld. Eerder is de bank ook al eens beschadigd, maar het lijkt nu wel een ruïne. De 80-jarige Jan Visser uit Stavoren is erg geschrokken. "Het viel me raar tegen. Er ontbrak weleens vaker een steen en door vervallen metselwerk rolde er weleens een steen af, maar nu lijkt het wel of er een tyfoon over heen is gegaan. Dit is te bar."

TT-bankje

Het bankje met de naam TT is genoemd naar de eerdere wethouder Teake Tiemes is er in 1932 gekomen. Boer en later wethouder Tiemes zorgde daar na zijn pensioen voor. "Half Stavoren maakte een ommetje, vaak op zondag, langs de Omweg, dus daar moest een bankje komen." Bij de bouw van de Afsluitdijk waren nog wel wat stenen over en daar is het bankje van gemaakt.

"We hebben hier als kinderen veel gespeeld, dan maakten we hutten in het riet. Later fietsten we erlangs en gingen we ook wel even zitten. Maar er zaten ook wel gezinnen met kinderen. Ik ben er erg aan gehecht. Het zit er noflik, zo in de zon en uit de wind."

Hoe is dit gekomen?

Hoe de bank dusdanig beschadigd is geraakt, is niet bekend. "Het zou door de harde wind kunnen komen, het heeft wel flink gewaaid. Of misschien is er sprake van verval? Dat kan ik me bijna niet voorstellen. Misschien is het baldadigheid geweest, dat is wel vaker gebeurd. Dan konden ze er met hun handen niet vanaf blijven, kijken hoe sterk je bent."

Het bankje moet worden opgeknapt, vindt Visser. "We hebben een rijke gemeente. Dit moet behouden blijven. Het is geen monument, maar die status heeft het bijna."