Wetterskip bestrijdt 'exoot' watercrassula: "Gooi geen planten in het oppervlaktewater"

"Het is een exoot, hij hoort hier dus niet thuis en heeft geen natuurlijke vijanden. Ons systeem kan er niet mee samenleven. De plant kan snel groeien en overwoekert alles wat voor problemen zorgt", vertelt Flora Rozenbrand van Wetterskip Fryslân. "We zien op Terschelling dat het niet zomaar is opgelost, om het goed te bestrijden moet je een meerjarenplan hebben."

Op Terschelling kwam een jaar geleden een grote bestrijdingsactie op gang, met het afgraven van grond en het wegpompen van water. Dat leek eerst goed te gaan, maar toch komt de watercrassula terug.

De plant komt ook voor in Balk, Oosterwolde, Feanwâlden en Opende. "We zien dat de plant het goed doet op zandige ondergronden, maar kan hij eigenlijk overal groeien. In Balk bestrijden we met heet water, we koken de plant eigenlijk kapot. We bekijken per locatie wat het beste werkt."

Verbod of oproep

Het liefst zag ze een verbod op de watercrassula, maar zoiets moet op Europees niveau in Brussel worden geregeld. "Dan zou die niet meer verkocht kunnen worden."

Ze heeft wel een belangrijke oproep: "Gooi geen planten in het oppervlaktewater vanuit je vijver of aquarium."