Faunabeheereenheid: "Dier aangereden? Meld het altijd bij de politie"

Oplossingen

Voorkomen is beter dan genezen, stelt De Vries. "Als je dit probleem wilt aanpakken, dan moet je die plekken en wegen aanpakken waar de meesten ongelukken gebeuren. Dat vraagt de provincie ook van ons: breng die aanrijdingen in kaart. Wij proberen zoveel mogelijk aan preventie te doen, door de wegen goed in te richten en veilige oversteekplaatsen te maken. Natuurlijk zetten wij ook verkeersborden neer om aandacht te vragen voor oversteken wild." Op de Veluwe bestaat een verkeersbord dat oplicht als er een ree in de buurt is. "Maar dat is natuurlijk een hele kostbare zaak, dus dat is een minpunt."

Ree geraakt?

Wat moet je doen als je een ree raakt? "Wat je altijd moet doen is er melding van maken bij de politie", legt De Vries uit. "En het mooiste zou zijn als het ook wordt geregistreerd bij de Faunabeheereenheid, anders kunnen wij het aantal aanrijdingen niet inzichtelijk maken. Er zijn ook mensen die het dode dier in de auto meenemen. Die denken: lekker stukje vlees. Maar een dier dat schrikt, dat levert nu niet bepaald het lekkerste vlees op. Wij willen heel graag dat mensen het aan ons doorgeven, want dan kunnen wij ook zien waar wij in actie moeten komen."