Jan de Roos: "Ik heb niks te maken met het instorten van het AZ-stadion"

"Wij staan buiten dit hele verhaal. Wij zijn trots op al het werk dat we hebben gedaan", laat De Roos weten. Jan de Roos Lemmer BV. is sinds 2014 failliet en De Roos baalt ervan dat zijn naam nu door de media worden genoemd als een van de verantwoordelijken voor het instorten van het dak. Ook wordt zijn naam genoemd bij het instorten van een parkeergarage in Wormerveer, waar het bedrijf bij de bouw was betrokken. Mook daar heeft Jan de Roos alleen de verschillende onderdeel in elkaar gezet. Daar waren geen problemen, blijkt uit onderzoek.