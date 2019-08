Stefan van der Pal: "Eerste training Elfstedenzwemtocht was zwaar, maar ik heb een goed gevoel"

"Testen, testen en testen"

Nu Van der Pal weer aan wal staat in Leeuwarden, kan hij rustig nadenken over wat hij allemaal nodig heeft voor zo'n monstertocht van 200 kilometer. Dat was ook het belangrijkste doel van deze tocht. Van der Pal en zijn team willen goed op elkaar zijn ingespeeld als hij volgend jaar aan zijn tocht begint. "Ik zie heel erg veel positieve punten maar er is nog genoeg om over na te denken", sa seit Van der Pal. "Ik heb nog een jaar. Dat is meer dan genoeg tijd. Als het eten maar goed geregeld is. De afstand maakt niet zoveel uit. Of het nou 72 kilometer is of 150. We moeten in ieder geval veel testen, testen en testen."